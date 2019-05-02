العراق.. 15 برلمانيا يطالبون بالتصويت لحل مجلس محافظة نينوى

بغداد / عامر الحساني / الخليج 365

طالب 15 برلمانيا عراقيا، يمثلون محافظة نينوى، الكتل السياسية داخل البرلمان بالتصويت لمصلحة مشروع قرار حل مجلس المحافظة، المقرر الخميس.

وأضاف مجلس النواب، الثلاثاء، فقرة حل مجلس محافظة نينوى على جدول أعمال جلسة الخميس، بعد مطالبة عشرات النواب ومنذ حادثة غرق عبارة الموصل التي راح ضحيتها أكثر من مئة شخص، بحل مجلس المحافظة بالتزامن مع إقالة المحافظ.

وقال عضو البرلمان خالد العبيدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نواب نينوى، إن "هناك هدرا وسرقة للمال العام من قبل الحكومة المحلية في نينوى، وقد أثبتت لجان التحقيق الخاصة بهيئة النزاهة العامة هذا الأمر".

وأوضح العبيدي، خلال المؤتمر الذي عقده في بغداد، أنه "يضاف إلى الهدر وسرقة المال العام، الفشل في تقديم الخدمات وإعادة النازحين إلى مناطقهم".

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وأضاف: "بدلا من أن يقدم أعضاء مجلس محافظة نينوى استقالاتهم من مناصبهم، ذهبوا إلى عقد صفقات الفساد لاختيار من يكمل الفساد"، بحسب قوله، ودون توضيح ما يقصد.

ودعا العبيدي، أعضاء البرلمان العراقي والكتل السياسية الممثلة في البرلمان، إلى "التصويت غدا (الخميس) لصالح قرار حل مجلس محافظة نينوى".

وصوت البرلمان العراقي في 24 مارس/ آذار الماضي، على إقالة نوفل العاكوب، محافظ نينوى، ونائبيه بناءً على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، خاطبت محكمة استئناف نينوى (شمال) محكمة استئناف أربيل بإقليم شمال العراق، لتنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق العاكوب، بتهم "فساد مالي وسوء الإدارة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.