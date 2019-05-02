مصر: مستعدون لمساندة لبنان لتجاوز التحديات خاصة بالطاقة

القاهرة/ الخليج 365-

قال رئيس وزراء مصر، مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن بلاده مستعدة لمساندة لبنان لتجاوز التحديات لديه في أكثر من قطاع لاسيما الطاقة.

ووصل مدبولي، بيروت، الأربعاء، في أول زيارة إلى لبنان (تولى منصبه يونيو/حزيران الماضي)، لترأس وفد بلاده باجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وحضور فعاليات منتدى الاقتصاد العربي.

وقال مدبولي، وفق بيان للحكومة المصرية، خلال كلمة له بحضور رجال الأعمال من الجانبين، قال مدبولي، إن "مصر على استعداد تام للتعاون مع الأشقاء اللبنانيين، فى مختلف المجالات، وكذا مساندتهم لتجاوز التحديات التى تواجههم فى قطاع الطاقة، أو غيره من القطاعات".

واستقبل رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، مدبولي بمطار رفيق الحريري الدولي ببيروت.

وأعرب الحريري، وفق المصدر ذاته، عن تطلع الحكومة اللبنانية لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع مصر بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

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وفي أبريل/ نيسان الماضي، أبدى الحريري، خشيته من أن تتعرض بلاده لأزمة اقتصادية شبيهة لما تعرضت له اليونان في 2010، مشددًا على ضرورة تجنب ذلك.

وفي أبريل/نيسان 2018، عقد مؤتمر "سيدر-1"، في باريس، بمشاركة 50 دولة ومؤسسة مالية عالمية، حصلت بيروت خلاله على قروض بنحو 10.2 مليار دولار، وهبات بنحو 860 مليون دولار.

وقال صندوق النقد الدولي في عام 2016 إن التكلفة المتراكمة لدعم شركة كهرباء لبنان تعادل نحو 40 بالمئة من إجمالي ديون لبنان.

وواجهت اليونان منذ أبريل/ نيسان 2010، أزمة اقتصادية تعرف باسم "الدين الحكومي اليوناني"، بعد طلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضًا، لمساعدة البلاد على تجنب خطر الإفلاس، مقابل تنفيذها إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف لخفض العجز بالموازنة.

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