تعاون قطري إسباني في مجال تأمين الفعاليات الرياضية الكبرى

الدوحة/ أحمد يوسف / الخليج 365

وقعت اللجنة الأمنية، باللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، الأربعاء، اتفاقية تعاون مع الشرطة الإسبانية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

واللجنة العليا للمشاريع والإرث، هي المؤسسة القطرية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم بقطر.

وتأتي الاتفاقية في سياق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بإقامة وتأمين الفعاليات الكبرى، بحسب بيان صدر عن وزارة الداخلية وصل الخليج 365.

وقع الاتفاقية كل من اللواء عبد العزيز بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس اللجنة الأمنية، وفرانسيسكو باردو بيكيراس، قائد الشرطة الإسبانية.

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وتهدف الاتفاقية إلى "تبادل وتعزيز خبرات الكوادر الأمنية لدى الجانبين، لاستثمارها في تأمين فعالية كأس العالم لكرة القدم، المقررة إقامتها بقطر 2022."

وتنص الاتفاقية على "تبادل الخبرات والتجارب العملية، من خلال تبادل زيارات الضباط القطريين والضباط الإسبان، للتشارك والوقوف على أحدث وأهم الخبرات والمهارات الخاصة بتأمين الأحداث الرياضية الكبرى."

وفازت قطر في 2010، باستضافة مونديال 2022، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي.

ومن المقرر إقامة مباريات مونديال 2022، في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.