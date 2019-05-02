شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. العثور على موظف بمحافظة القرى متوفى داخل سيارته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الباحة: عُثر أمس الأربعاء على موظف بمحافظة القرى شمالي منطقة الباحة، متوفى داخل سيارته في مواقف المحافظة أثناء فترة الدوام. وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة، التحقيق في حادث وفاة الموظف، في الثلاثين من عمره، لكشف ملابساته، فيما تسلمت الجهات الأمنية الحادثة لكشف ملابساتها.

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