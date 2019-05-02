شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. ضبط سائق حافلة سعودي حاول تهريب 140 ألف حبة كتباجون والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
ضبطت سلطات الجمارك الكويتية سائق حافلة سعودي قادم من العراق، بتهمة محاولة تهريب 140 ألف حبة كبتاجون.
وعثر رجال الجمارك في منفذ العبدلي شمال الكويت على مخبأ سري في عادم الحافلة أثناء خضوعها للتفتيش، حيث كان جزء منه مقتطعا ومعزولا وجرى حشوه بالحبوب المخدرة.
وأخطرت إدارة المنافذ في الكويت، سلطات مكافحة المخدرات بالمضبوطات، كما سُلّم المهرب للجهات الأمنية لمباشرة اللازم.
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