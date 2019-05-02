شكرا لقرائتكم خبر عن علاج مصاب بإنفلونزا الخنازير عن طريق تقنية «الإيكمو» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني، إن مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية تمكَّن من علاج إحدى حالات إنفلونزا الخنازير بجهاز الإيكمو.
وقال اللواء الطبيب الزهراني إن المريض يبلغ من العمر 39 عامًا، ووصل للمستشفى وهو يعاني قصورًا في الجهاز التنفسي؛ وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي ولم يستجب، وبعد ذلك تم وضعه على مضخة القلب والرئة الاصطناعية عبر نظام وتقنية الأكسجين الغشائي خارج الجسم إيكمو (ECMO).
وتابع اللواء الطبيب الزهراني، أنه تم فصل أجهزة التنفس عن المريض بنجاح، وغادر العناية المركزة بعد تحسن حالته ولله الحمد.
كانت هذه تفاصيل خبر علاج مصاب بإنفلونزا الخنازير عن طريق تقنية «الإيكمو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.