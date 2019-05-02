فيديو| ملاحظات مثيرة على الإصدار الجديد لزعيم تنظيم داعش

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أثار الفيديو الحديث لزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي الكثير من ردود الأفعال الدولية حول طريقة تصويره. هذا المقطع أول تسجيل مصور للبغدادي منذ ظهوره بمدينة الموصل العراقية في عام 2014. البغدادي ظهر مفترشًا الأرض وبجواره سلاح ثقيل، وبدت ملامحه غريبة، وكان يجتمع مع عدد من أقرب مساعديه دون أن تظهر وجوههم. Advertisements ملابس البغدادي الشتوية رجّحت وجوده بين تلعفر وجبال سنجار العراقية. التفاصيل من هنا:

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