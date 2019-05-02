لأول مرة منذ الأزمة الخليجية.. مشاركة رسمية سعودية وبحرينية بفعالية في قطر

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي شارك ممثلان عن السعودية والبحرين في الاجتماع السادس عشر لـ"حوار التعاون الآسيوي"، المنعقد في قطر، وذلك في أول تمثيل رسمي للرياض والمنامة بفعالية بالدوحة منذ اندلاع الأزمة الخليجية صيف 2017.

وبحسب "الأناضول"، غاب التمثيل الإماراتي عن الاجتماع، بكافة المستويات، والذي انطلق أمس الثلاثاء ويختتم غدًا الخميس.

ومثل السعودية في الاجتماعات، مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية مهند صالح أبو الخير، في حين مثلت البحرين منى عباس رضي، مديرة الشؤون الأفرو آسيوية في وزارة الخارجية.

ولم يكن هناك تمثيل على مستوى وزراء خارجية الدولتين، في الاجتماع الوزاري الذي انعقد اليوم.

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وتعد هذه المشاركة الرسمية الأولى لممثلين من الدولتين في اجتماع تستضيفه الدوحة منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017، لكن قطر شاركت أكثر من مرة خلال تلك الفترة بفعاليات خليجية في السعودية.

واندلعت هذه الأزمة إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، علاقاتها مع قطر، وفرض الدول الثلاث الأولى حصار بري وجوي عليها بدعوى "دعمها للإرهاب".

وتنفي قطر صحة الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتأسس "حوار التعاون الآسيوي" في 2001، ويضم في عضويته 34 دولة، وافتتح أول اجتماعاته في تايلاند عام 2002، بمشاركة 18 دولة آسيوية من المؤسسين.

وفي سبتمبر 2018، تولت قطر رئاسة "حوار التعاون الآسيوي"، فيما ستتولى تركيا رئاسة الاجتماع الوزاري للعام المقبل.