وداعاً «سوق».. إطلاق «أمازون» الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أعلنت «أمازون» و«سوق دوت كوم» عن إطلاق «أمازون دوت أيه إي» (Amazon.ae)، الذي يوفر المنتجات التي كانت متوفرة سابقاً عبر «سوق دوت كوم» بالإضافة إلى 5 ملايين منتج من «أمازون» الولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي ذلك بعد أقل من عامين على استحواذ أمازون على «سوق دوت كوم» بعد أن أشعلت زيارة جيف بيزوس مؤسس أمازون الشهيرة إلى المنطقة - في نوفمبر / تشرين الثاني 2016 - منافسة شديدة في قطاع التجارة الإلكترونية.

وقال رونالدو مشحور، الشريك المؤسس ل «سوق دوت كوم» ونائب رئيس أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان صدر أمس: خطوة جديدة نخطوها معاً في «سوق دوت كوم» و«أمازون»، تلخص جهود الشراكة التي تأسست في 2017، فيما نما فريق عملنا المشترك في المنطقة إلى أكثر من 3600 موظف.

وفي رسالة إلى العملاء، قال مشحور: بدأت مسيرتنا الحافلة عام 2005 عندما قمنا بتوصيل أول طلب تلقيناه عبر «سوق دوت كوم» إلى عميل في دبي. ومنذ ذلك اليوم، عملنا بشكل مستمر لتوفير تجربة تسوق تتيح لعملائنا ملايين المنتجات وتقديم القيمة والتوصيل السريع.

وأضاف: تمكنت «سوق دوت كوم» خلال ال13 عاماً الماضية من تحقيق العديد من الإنجازات الهامة، واليوم ندوّن سطراً جديداً من النجاح، حيث يجمع «أمازون دوت أيه إي» بين خبرات «سوق» المحلية وتجربة «أمازون» العالمية للبيع بالتجزئة. وأكدت «أمازون» أنه بإمكان عملاء «سوق دوت كوم» الاستمرار في استخدام نفس المعلومات لتسجيل الدخول إلى حساب «أمازون.إيه إي»، ولأصحاب حسابات «أمازون» بنفس عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحساب «سوق»، فيمكنهم استخدام كلمة المرور الخاصة ب«أمازون» للدخول وليس تلك الخاصة ب«سوق».

سياسات اعتماد

وأكد رونالدو مشحور، مواصلة التوسع في الإمارات عبر تعزيز قاعدة التجار والموردين العاملين عبر منصة «أمازون» في الدولة والبالغ عددهم 20 ألفا، وعبر تعزيز عمليات التوزيع التي تتم عبر مركزين في دبي.

وأضاف في تصريحات ل«الخليج» حول تغير سياسات اعتماد التجار والمنتجات: «سيخضع التجار والمنتجات لسياسات أمازون العالمية، وبما يصب في صالح المتسوق النهائي، الأمر الذي ينعكس على الثقة في قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات».

وأكد مشحور أن «سوق دوت كوم» مستمر بالعلامة التجارية في أسواق السعودية ومصر والمغرب، وأن أي تغييرات سيتم الإعلان عنها في وقتها.

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اللغة العربية

وأكدت «أمازون» أنه تم تصميم كل من التطبيق والموقع الجديد بما يتناسب مع المتطلبات المحلية لتوفير تجربة تسوق مريحة، حيث يمكن للعملاء البحث عن منتجاتهم المفضلة وتسديد ثمنها بالدرهم باستخدام بطاقات الائتمان المحلية أو الدولية؛ أو بالدفع نقداً عند الاستلام. كما سيكون الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول متاحين باللغة العربية لأول مرة في تاريخ أمازون، لتلبية احتياجات العملاء الذين يفضلون التسوق باستخدام اللغة العربية.

ربط تلقائي لحسابات العملاء مع الموقع الجديد

بشأن طرق الدفع والعناوين المرتبطة بحسابات العملاء في «سوق.كوم»، أكدت «أمازون» أن جميع العناوين وطرق الدفع الفعالة التي استخدمها العميل على «سوق» في السنة الماضية تم ربطها تلقائياً مع حساب العميل على Amazon.ae. وقالت: إذا لم يتم نقل التفاصيل الخاصة بالعميل تلقائياً، يمكنه إدخالها في صفحة حسابه وإدخال المعلومات عند إتمام طلب على Amazon.ae. ويتيح الموقع الجديد كذلك استعادة الحساب المعلق المرتبط بحسابه في «سوق»، كما يمكن الوصول إلى الطلبات السابقة من «سوق»، وإرجاع الطلب إذا كان لا يزال ضمن الفترة المتاحة للإرجاع، وسيتم تلقي المبلغ المسترد خلال 7 أيام عمل إلى طريقة الدفع الأصلية.