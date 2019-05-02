شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وعمدة سيؤول يبحثان علاقات الصداقة والتعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في قصر الشاطئ، بارك أون سون، عمدة سيؤول عاصمة جمهورية كوريا الجنوبية.
وبحث سموّه وسون، خلال اللقاء، علاقات الصداقة والتعاون، في مختلف المجالات، خاصة البيئية والبنية التحتية، وبناء المدن الذكية وتطويرها، فضلاً عن تعزيز النمو الأخضر وتحقيق جودة الحياة والتنمية المستدامة.
كما تبادل سموّه والمسؤول الكوري، الأحاديث في فرص التعاون وتبادل الخبرات، بين مختلف مدن الدولة والعاصمة سيؤول، بما يخدم القضايا التنموية للبلدين ومبادراتهما لتحقيق مدن مستدامة مزدهرة.
كما استعرضا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (وام)
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