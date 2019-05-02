قرقاش: العرب يدعمون انتقالاً منظماً في السودان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس الأربعاء، إن الدول العربية تدعم انتقالاً في السودان يوازن بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات.وأضاف على حسابه في «تويتر»: «من المشروع تماماً أن تدعم الدول العربية انتقالاً منظماً ومستقراً في السودان. انتقال يوازن بعناية بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات».وقال: «شهدنا فوضى كاملة في المنطقة ولا نريد المزيد من ذلك».من جهة أخرى، دعا الاتحاد الإفريقي المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إلى تسليم السلطة لمجلس مدني خلال 60 يوماً.وأضاف الاتحاد في بيان صدر في وقت متأخر يوم أمس الأول الثلاثاء، أنه شعر «بألم عميق» لأن الجيش لم يتنح جانباً ويسلم السلطة إلى مدنيين خلال فترة ال15 يوماً، التي حددها الاتحاد الإفريقي الشهر الماضي.وذكر البيان أن مهلة ال60 يوماً هي التمديد الأخير للمجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة للمدنيين.وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان الاتحاد الإفريقي أن مهمته تتمثل في مساعدة السودان للوصول إلى حلول يصنعها المواطنون بأنفسهم.والتقى المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ركن شمس الدين كباشي، مع مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ليباد، بالقصر الرئاسي بالخرطوم.يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه الخلافات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي حول تشكيل المجلس السيادي والمرحلة الانتقالية.



