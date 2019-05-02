استعراض رؤية سلطان في صناعة القيادات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم مجلس الشارقة الرياضي ورقة عمل عن صناعة القيادات الشابة في الدولة وفرق العمل، واستعرض نماذج مختلفة من الدولة، ضمن أعمال مؤتمر وبرنامج التسويق الرياضي المحترف في نسخته الثالثة بالعاصمة المصرية القاهرة والذي نظم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري خلال الفترة من 28 إلى 30 إبريل 2019.

قدم ورقة العمل عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي الذي استعرض رؤية الإمارة الباسمة من خلال بناء فريق عمل كبير وحرص الشعب في دولة الإمارات والحرص الدائم على تطوير الذات ونقل المعرفة، كما استعرض فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة وتوجيهاتهما في أهمية صناعة القيادات الشابة في جميع المجالات ومنها الرياضة ونصائحهما الغالية في الحفاظ على القيم والعادات، واهتمام سموه بالرياضة والرياضيين في الإمارة الباسمة وحرصه الدائم على أن تكون إمارة الشارقة مثالا يحتذى به وإمارة زاخرة بالقيادات الرياضية المثالية.

وضمت ورقة العمل أيضاً تجارب وخبرات مجلس الشارقة الرياضي في المجال الرياضي بشكل عام وفي التسويق الرياضي بشكل خاص وصناعة القيادات الرياضية من خلال التجارب في الأحداث الكبرى التي استضافتها الدولة وإمارة الشارقة بشكل خاص منها كأس العالم للشباب وكأس آسيا وطواف الإمارات الدولي للدراجات الهوائية وطواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية والتي تساهم في رفعة علم الدولة مع وجود التحديات التي تواجه فريق العمل والقيادة وكان النجاح الباهر بفضل التجانس بين الفريق وكيفية تصرف القادة في الفريق لإنجاح الحدث.