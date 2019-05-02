الرميثي يشارك في اجتماع اللجنة العسكرية العليا بدول «التعاون»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، في أعمال الاجتماع التشاوري للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم أعماله أمس بسلطنة عمان، ممثلة في رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة.

وفي بداية الاجتماع ألقى الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة رئيس الاجتماع، كلمة شكر فيها رؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس على جهودهم المقدرة، وما أبدوه من رؤى وأفكار حيال كافة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، والتي من شأنها أن تعمل على تعزيز المكاسب التي حققتها مسيرة التعاون العسكري في جميع المجالات، والعمل باستمرار على تطويرها وتحديثها في إطار العمل الجماعي والتعاون المشترك بمجلس التعاون الخليجي، وبما يتواكب والتقدم والازدهار والنمو المتسارع الذي تشهده دول المجلس.

كما ألقى قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي كلمة أكد فيها أهمية منطقة الخليج الاستراتيجية والعمل المشترك لدول المجلس، وبما يحقق الرؤى والتطلعات والأهداف والغايات وتسخير كل الإمكانيات للعمل المشترك. وأكد أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل تطور مهم يشهده العمل العسكري المشترك وهو بدء الخطوات العملية لتفعيل القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون القائم بين دول المجلس في مختلف المجالات العسكرية، إضافة إلى العديد من الموضوعات التي تحظى بالاهتمام والمناقشة الهادفة، وصولاً إلى كل ما من شأنه تعزيز المصالح والتطلعات المشتركة، وبما يحقق متطلبات منظومة مجلس التعاون في المجالات العسكرية. (وكالات)