افتتاح أول مهرجان من نوعه للتمور في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، افتتح عبدالله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، يرافقه فرناندو لويس ايقرجا، سفير البرازيل لدى الدولة، امس الأربعاء، أول مهرجان من نوعه للتمور في إمارة الشارقة الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة، ويستمر على مدى أربعة أيام، من الأول وحتى الرابع من مايو/ أيار الجاري.

شارك في حفل الافتتاح عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومجلس إدارة إكسبو الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد أحمد أمين، مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، وعبد العزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، ورفايل سوليماو رئيس المكتب الدولي للشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في الغرفة التجارية العربية البرازيلية، وعدد من المسؤولين في المجالس البلدية وبلديات مدن إمارة الشارقة والعارضين والمهتمين ووسائل الإعلام.



50 عارضاً

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واستقطب المهرجان في دورته الأولى أكثر من 50 عارضاً يمثلون أهم العلامات التجارية، وأبرز منتجي ومصنعي وموردي التمور على مستوى الدولة والمنطقة، حيث يشارك في فعالياته عارضون من 12 دولة عربية، من أهمها السعودية، والأردن، ومصر، وفلسطين، والجزائر، وسلطنة عمان، وتونس، إضافة إلى دولة الإمارات، يعرضون خلالها تشكيلة فاخرة ومتنوعة من التمور مقدمة بشكل مباشر للجمهور من قبل مجموعة واسعة من المنتجين وباعة التجزئة والموزعين والمزارعين.



علاقة تاريخية عريقة



وقال عبد الله سلطان العويس، عقب جولة في المعرض إن هذا المهرجان الأول من نوعه في الإمارة يأتي نتيجة توجيهات حكيمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي يولي النخلة بشكل خاص اهتماماً بالغاً، على اعتبار أن علاقة الإنسان الإماراتي بالنخلة هي علاقة حياة ووجود تمتد عميقاً في الماضي، ويؤكدها الحاضر وستتواصل في المستقبل.

وأشار العويس إلى توجيهات سموه المتواصلة بدعم مزارعي ومنتجي التمور في الإمارة، وتطوير زراعة النخيل، والعمل على زيادة الإنتاجية، وتحسين نوعية التمور المنتجة، وتشجيع الاستثمارات الحكومية والخاصة في زراعة النخيل. مؤكداً أن مثل هذه الجهود قد وضعت الإمارة في مكانتها المرموقة والريادية في مجال زراعة النخيل على مستوى العالم.



خدمات راقية



وأعرب سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عن اعتزاز المركز باستضافة هذا المهرجان الفريد من نوعه، ووضع كل إمكانات وقدرات المركز في سبيل إنجاحه، لما له من أثر في دعم قطاع زراعة وإنتاج التمور في الإمارة، ولما للنخلة من أهمية وجدانية وتاريخية عريقة وعميقة في قلب كل مواطن إماراتي.

وأكد سيف المدفع حرص إكسبو الشارقة على توفير أرقى الخدمات للشركات العارضة ووضع كل الإمكانات في خدمة المزارعين والمنتجين والموردين من مختلف الدول المشاركة من أجل تحقيق أهدافهم، والترويج لمنتجاتهم، وفتح أسواق جديدة لها، وتمكينهم من المنافسة بها على المستويين الإقليمي والدولي.