محمد بن زايد يشيد بدور المتطوعين في الألعاب العالمية «الأولمبياد الخاص»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن التطوع وجه مشرق من أوجه تآزر مجتمع الإمارات وحيويته، موضحاً أن العمل التطوعي يمثل نهجاً حضارياً يتميز به مجتمع الإمارات وتجسيداً للتكاتف والتعاون بين أفراده، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بكل معاني الخير والعطاء.

جاء ذلك خلال لقاء سموه أمس في نادي ضباط القوات المسلحة بقادة فرق التطوع في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019» الذي استضافته الدولة مؤخراً.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لدور المتطوعين والجهود التي بذلوها وكانت أحد العوامل الرئيسية في نجاح استضافة الدولة للحدث، «وقال سموه: «كل الشكر والتقدير لهذه الطاقات الشبابية المخلصة التي أسهمت في إيصال رسالة الإمارات إلى العالم لدعم أصحاب الهمم.. أنتم مكسب حقيقي وذخر للوطن».

وأكد سموه أن العمل التطوعي يكتسب أهمية كبيرة تؤثر بشكل إيجابي في حياة الفرد والمجتمع ويمثل تجسيدا عمليا لمبدأ التكافل الاجتماعي باعتباره مجموعة من الأعمال الإنسانية والخيرية والمجتمعية.

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وأضاف سموه: «سعيد بشوفتكم.. أنتم نخبة من عيالنا وأبنائنا المقيمين بيننا.. بلادكم تفخر بكم.. شكرا على الجهود التي بذلتموها.. نحن نحتاج إلى قدرات الشباب من أمثالكم لنبني بلادنا».

وأعرب سموه عن تقديره لجميع المشاركين والمتطوعين في الأولمبياد الخاص وغيره من الفعاليات التي نظمتها الدولة.

من جانبها قالت أميرة المحرمي مديرة إدارة المتطوعين في الأولمبياد الخاص بالإنابة عن المتطوعين: «تشرفنا بهذا اللقاء المفاجئ مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والذي ترك أثرا جميلا ورائعا لدى الجميع ونفخر ونعتز بالمساهمة في نجاح استضافة الإمارات للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019».. وسعداء لإتاحة الفرصة لنا لنكون جزءا من رسالة دولة الإمارات ومبادراتها الإنسانية بشأن دعم وتمكين أصحاب الهمم في مختلف دول العالم».

حضر اللقاء الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

وكانت دولة الإمارات قد استضافت مؤخرا الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019» بمشاركة أكثر من 7500 لاعب ولاعبة و3 آلاف مدرب يمثلون حوالي 200 دولة.