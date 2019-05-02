«سوكر سيرفز برشلونة» تحتفل بصعود حتا للمحترفين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل علي البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا إسماعيل المازمي ممثل شركة سوكر سيرفز برشلونة وذلك بمناسبة صعود الفريق إلى المحترفين وعودته مجدداً إلى دوري الأضواء إثر مرحلة صعبة من المنافسة بالطموح الكبير في عكس الصورة المشرفة عن النادي.

وقدم المازمي هدية تذكارية للبدواوي بحضور علي عبدالله البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا ومحمد الرئيسي مدرب التعاون السابق بمناسبة صعود الفريق إلى دوري الخليج العربي وسط أجواء من الفرحة بالمناسبة الغالية التي تعكس قيمة الجهود الكبيرة التي اضطلع بها مجلس إدارة النادي في الفترة الماضية.

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وأكد المازمي أن الإعصار الحتاوي استحق الصعود إلى المحترفين بعد المنافسة القوية التي كانت عنوان المرحلة الأخيرة للمنافسة حتى الجولة الأخيرة، مشيراً إلى النتائج الجيدة التي حققها، وقال إن حتا فريق كبير وله قاعدة وجمهور وسيكون إضافة مهمة لدوري الخليج العربي بفضل الإمكانات الجيدة من اللاعبين المواطنين والأجانب الذين قدموا التضحيات الكبيرة لأجل تحقيق حلم الجماهير الوفية للنادي. وتحدث المازمي خلال اللقاء عن المنهجية الرياضية التي ذكر إنها مطبقة في الكثير من الأندية الكبيرة على مستوى العالم على غرار برشلونة ومانشستر يونايتد وأياكس الهولندي وبايرن ميونخ الألماني وبين إنها تعني منظومة كرة القدم الشاملة في الأندية وتوحيد المنهج التدريبي والمدرسة التدريبية في النادي وهي تضع الأسس وطرق ووسائل التدريب التي لا تتأثر برحيل أي مدرب أو أي جزء في المنظومة.

بدوره قدم علي البدواوي شكره لمبادرة إسماعيل المازمي ممثل شركة سوكر سيرفز برشلونة وحرصه على زيارة النادي واكد في الوقت نفسه أهمية الأكاديميات والمراحل السنية نسبة لدورهما الفاعل والمؤثر في تطوير كرة القدم، معتبراً أن تدرج اللاعب يستدعي وجود مدارس كرة تعمل بطريقة علمية وتوفر أفضل وسائل التدريب.

وشدد البدواوي على الاستفادة من المواهب الرياضية في المراحل العمرية المختلفة على مستوى الناشئين والشباب خصوصاً أن حتا نجح بتقديم الكثير من العناصر الشابة للمنتخبات الوطنية المختلفة مثل راشد سالم اللاعب الصاعد والمتألق في صفوف منتخبنا الوطني الأولمبي.