مجلس «الطاقة» بدبي يتابع سير استراتيجية 2030

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الخامس والخمسين للمجلس، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

ناقش الاجتماع موضوعات عدة؛ أبرزها: تقدم سير العمل في تحديث برامج استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030.

وقال الطاير: نعمل في المجلس على تحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله؛ لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وأضاف: تتضمن استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 10 برامج تشمل المباني الجديدة والبنية التحتية، والمباني القائمة وبنيتها التحتية، وكفاءة التبريد، ومواصفات الأجهزة المنزلية والمعدات، والبيوت الذكية.