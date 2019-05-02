شكرا لقرائتكم خبر عن قوات التحالف: تنفيذ عملية نوعية لأهداف عسكرية بقاعدة الديلمى بصنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، عن تنفيذ عملية نوعية لأهداف عسكرية مشروعة فى قاعدة الديلمى الجوية بصنعاء.

وذكر بيان للتحالف، نقلته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية الليلة الأربعاء، أن العملية العسكرية شمل أهدافها موقعًا لصيانة طائرات مسيرة ومنظومة اتصالات وأماكن وجود خبراء ومشغلين، مشيرًا إلى أن مليشيات الحوثي تستخدم مطار صنعاء لتنفيذ العمليات الإرهابية والعدائية، وأضاف أن العملية تتوافق مع القانون الدولي وقواعده العرفية.

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