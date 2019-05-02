بغداد — سبوتنيك. وأضاف الخزعلي في تغريدة له على "تويتر": "جوابنا أن أمن العراق يتحقق بتقوية القوات المسلحة العراقية وتطوير الجهد الاستخباري، لا أن يظل العراق محتاجا إلى القوات الأمريكية التي صار واضحا أن مشروعها هو أمن الكيان الصهيوني"، مشيرا إلى أن "هذا يعني إضعاف العراق وزعزعة امنه واستقراره".
ونشرت الشبكة الإعلامية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) شريط فيديو على تطبيق "تلغرام"، تظهر زعيمها أبو بكر البغدادي.
وهو الظهور الأول لزعيم التنظيم الإرهابي منذ عام 2014، الذي أعلن فيه أن التنظيم سيسعى للانتقام لمقتل عناصره، وأكد أن المعركة اليوم هي معركة استنزاف ومطاولة للعدو.
كانت هذه تفاصيل خبر زعيم "عصائب أهل الحق": الظهور الأخير للبغدادي مبرر لوجود القوات الأمريكية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.