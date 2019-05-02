زعيم "عصائب أهل الحق": الظهور الأخير للبغدادي مبرر لوجود القوات الأمريكية في العراق

بغداد — سبوتنيك. وأضاف الخزعلي في تغريدة له على "تويتر": "جوابنا أن أمن العراق يتحقق بتقوية القوات المسلحة العراقية وتطوير الجهد الاستخباري، لا أن يظل العراق محتاجا إلى القوات الأمريكية التي صار واضحا أن مشروعها هو أمن الكيان الصهيوني"، مشيرا إلى أن "هذا يعني إضعاف العراق وزعزعة امنه واستقراره".

ونشرت الشبكة الإعلامية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) شريط فيديو على تطبيق "تلغرام"، تظهر زعيمها أبو بكر البغدادي.

وهو الظهور الأول لزعيم التنظيم الإرهابي منذ عام 2014، الذي أعلن فيه أن التنظيم سيسعى للانتقام لمقتل عناصره، وأكد أن المعركة اليوم هي معركة استنزاف ومطاولة للعدو.