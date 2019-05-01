شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يكشف حقيقة تغيير موعد صرف الدعم والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفى برنامج حساب المواطن، الأنباء المتداولة بشأن تغيير موعد صرف البدل من اليوم العاشر إلى اليوم الخامس من الشهر الميلادي.
جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة العملاء، على مستفيد وجه سؤالا قال خلاله: “هل يتم تغيير موعد صرف الدعم لليوم الخامس؟”.
وقال حساب خدمة العملاء في تغريدة عبر “تويتر”، “سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم إيداع الدفعة الثامنة عشرة يوم الخميس بتاريخ 9 مايو المقبل”.
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