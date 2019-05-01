شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة منع أطباء مستشفى بيشة من السفر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف علي بخيتان المتحدث الرسمي لصحة بيشة، اليوم الأربعاء، حقيقة ما أثير بشأن منع 25 % من أطباء مستشفى ببيشة من السفر.
وأكد بخيتان خلال مكالمة هاتفية في برنامج ”ياهلا” على قناة روتانا خليجية أن الخبر المتداول غير صحيح جملة وتفصيلا، داعيا الجميع لتحري الدقة.
وأضاف “أتمنى أن من لديه معلومات مؤكدة يثبت لنا الحقيقة إذا كان لديه إثبات، والحظر من السفر يكون بسبب قضية مرفوعة ضدده لحين انتهاء القضية”.
وأشار إلى أن هناك 14 % من الأطباء ممنوعين من السفر على فترة سنتين، وفي السنة 7%، وهذا النسبة في جميع المستشفيات، وجاءت بسبب شكاوي ولا تعني أخطاء الأطباء.
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