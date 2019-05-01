انت الان تتابع أسراب من «صراصير الليل» تغزو المسجد الأقصى (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانتشار "صرصور الليل" خارج المسجد الأقصى بفلسطين، على غرار ما حدث في المسجدين الحرام والنبوي، بمكة المكرمة والمدينة المنورة. وذكرت وكالة "قدس" الإخبارية أن "الأيام القليلة الماضية وصول أعداد كبيرة منها إلى مناطق مختلفة في بلاد الشام كان أبرزها في سوريا ولبنان التي رصد خلالها السكان وصول الصراصير لمناطق عدة". وقالت الوكالة إن "سبب ظهور تلك الحشرات بأعداد كبيرة في هذا التوقيت من العام، يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة الذي يساعدها على النمو والتكاثر والخروج من مخابئها".

وكانت أمانة مكة المكرمة، قد أعلنت أن 22 فرقة مكونة من 138 فردا و111 معدة يكافحون "صراصير الليل" المنتشرة. وقالت "أمانة مكة المكرمة" في بيان لها "إشارة إلى مقاطع الفيديو المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح انتشار الحشرات في الساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف، فتود أمانة العاصمة المقدسة أن

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