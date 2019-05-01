إيران تنتقد دولتين «جارتين» حاولتا إقناع العالم بالاستغناء عن نفط طهران

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي انتقدت إيران، اليوم الأربعاء، دولتين من جيرانها، لمحاولتهما إقناع العالم بأنّه سيكون بالإمكان الاستغناء عن النفط الإيراني بالتزامن مع تأكيد واشنطن عزمها على منع إيران من تصدير النفط بشكل كامل.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير النفط بيجان نمدار زنجانه قوله في خطاب ألقاه بطهران: "إن اثنين من جيراننا يحاولان باستمرار تطمين الاسواق عبر القول بأنه لن تكون هناك أي مشكلة في حال سحب النفط الايراني من السوق".

وأَضاف: "هاتان الدولتان تتصرفان بهذه الطريقة عبر نشر بيانات، والمبالغة بالكلام عن قدراتهما لتأمين إنتاج إضافي من النفط"، متجنبا ذكر اسم الدولتين، بل شدد على القول أنّ إيران ليس لديها أي عداء تجاه أي دولة في المنطقة.

وتابع زنجانه في كلمته التي ألقاها لدى افتتاح المعرض الدولي الـ24 للصناعات النفطية والغازية والبتروكيميائية في طهران: "أي خبير مستقل بشؤون السوق يدرك أن طاقة الانتاج الاضافية لهاتين الدولتين قد تم تضخيمها".

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وكانت الولايات المتحدة قد شدَّدت عقوباتها في 22 أبريل الماضي، على إيران عبر وقف العمل بالاستثناءات التي كانت منحتها لثماني دول لمواصلة شراء نفط من ايران من دون التعرض لعقوبات أمريكية.

في سياق متصل، أعلن مسؤولٌ عراقي، طالبًا عدم الكشف عن اسمه، أنّ بلاده مستعدة لتصدير 250 ألف برميل نفط إضافي يوميًّا في حال طلبت الأسواق ذلك.

أمّا وزير النفط السعودي خالد الفالح فأعلن من جهته أنّ الرياض مستعدةٌ لإبقاء السوق النفطية مستقرة بعد القرار الأمريكي، قبل أن يعلن بعد ذلك بيومين أنّ بلاده لا تنوي على الفور زيادة إنتاجها النفطي للتعويض عن وقف المعروض الإيراني.

وتابع الوزير الإيراني: "الأمور في العالم لا تجري بالسهولة التي تتصورها الولايات المتحدة وبعض داعميها.. الرغبة الأمريكية بجعل الصادرات النفطية الإيرانية تتراجع إلى الصفر وهم.. السوق النفطية لا يمكن أن تدار عبر البيانات، والمهم هو المستوى الفعلي للإنتاج الموضوع في السوق".