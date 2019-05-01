اختراق صفحة رئيس الوزراء العراقي على «فيسبوك»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي نشرت صفحة الفيسبوك الخاصة برئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، تنويهًا لفتت فيه إلى أن حسابه تعرض للسرقة من جانب قراصنة وتم استعادته، بحسب سكاي نيوز عربية.

وجاء نص المنشور الذي تم تدوينه بعد استعادة الصفحة المخترقة على النحو التالي: "تعرضت الصفحة الشخصية التابعة للسيد رئيس مجلس الوزراء على موقع فيسبوك إلى خرق تقني لفترة قصيرة تم خلالها نشر صورة مسيئة ومزيفة".

وتابع :"وقد تمت معالجة الخلل مباشرة واتخاذ إجراءات إدارية وفتح تحقيق في الحادث".

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جاءت عملية الاختراق خلال وجود عبد المهدي في ألمانيا حاليًا، حيث يجري مباحثات مع كبار المسؤولين هناك، وعلى رأسهم المستشارة أنجيلا ميركل.

جدير بالذكر أن عدد متابعي صفحة رئيس الوزراء العراقي الموثقة على فيسبوك أكثر من 800 ألف مستخدم، وعادة ما تلقى منشورات الصفحة تفاعلا يصل إلى آلاف التعليقات على المنشور الواحد.