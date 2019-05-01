روسيا تفتح باب التجنيس لمواطني 3 دول عربية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty تسهيلات لبعض الاوكرانيين للحصول على الجنسية الروسية وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الأربعاء، مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية، لفئات محددة من مواطني أوكرانيا وأفغانستان إلى جانب 3 دول عربية.

ويتضمن المرسوم منح الجنسية الروسية لمواطني سوريا والعراق واليمن وأفغانستان المولودين على الأراضي الروسية، وأطفالهم بمن فيهم بالتبني وأزواجهم وآبائهم، وفقا لبيان صادر عن الكرملين.

كما جاء في المرسوم تسهيلات في قانون الجنسية لمواطني أوكرانيا، الذين لا يحملون جنسية دولة أخرى، وولدوا وكانوا يقيمون بشكل دائم على أراضي جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول الروسيتين، وغادروا هذه الأراضي قبل 18 مارس 2014.

وكانت موسكو خففت إجراءات منج الجنسية الروسية لسكان المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا في خطوة دانتها كييف.

ويأتي قرار بوتن بعد أيام عن تحقيق الممثل الكوميدي، حديث العهد بالسياسة، فولوديمير زيلينكسي، فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، على الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشنكو.

واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، غريغوري كاراسين، أن فوز زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية يظهر أن الاوكرانيين "صوتوا من أجل التغيير".

شاهد: كيف تصرف بوتين وكيم خوفا من "الخيانة" والفأل السيء"

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: تدريبات عسكرية روسية بالصواريخ المضادة للسفن في بحر البلطيق نشر الجيش الروسي الثلاثاء شريط فيديو تظهر البحرية خلال تدريبات عسكرية في بحر البلطيق. وأطلقت فرقاطة كورفيت ستويكي المزودة بنظام صواريخ "أوران"، صاروخين مضادين للسفن على هدفين هيكليين أصيبا بنجاح، وفقًا لمذكرة الوزارة. نشر الجيش الروسي لقطات اليوم الثلاثاء (30 أبريل نيسان) أظهرت البحرية تجري تدريبات في بحر البلطيق. اقرأ أيضا على يورونيوز: أكبر مستشفى للصقور في العالم يعتني بالتراث الإماراتي صحراء مصر تتحول إلى دور سينما لزوارها القبض على بريطاني بعد العثور على جثتين لسيدتين في براد ثلاجته Euronews (Ar)

بومبيو: مادورو كان سيغادر فنزويلا لكن روسيا أقنعته بالبقاء في اللحظات الأخيرة قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كان يستعد لمغادرة البلاد صباح الثلاثاء بعد أن دعا زعيم المعارضة خوان غوايدو إلى انتفاضة ضده لكن روسيا تدخلت وأقنعته بالتراجع عن خططه. وقال بومبيو خلال حضوره حفل في العاصمة واشنطن: "مادورو كان حرفياً يستعد من أجل الركوب على متن طائرة متوجهاً إلى خارج البلاد قبل أن يتوقف باتجاه (من) الروس". وأكد بومبيو على أن فرقاً دبلوماسية ومخابراتية أمريكي تعمل بجد لأجل الإطاحة بمادورو من رئاسة فنزويلا التي وصفها بومبيو بأنها تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم خارج إطار الحروب ومواقع النزاعات المسلحة. كان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا، قد استند للدستور في يناير كانون الثاني ليصبح رئيسا مؤقتا للبلاد دافعا بعدم شرعية إعادة انتخاب مادورو في 2018. وفي أجرأ خطوة له حتى الآن لكسب تأييد القوات المسلحة ظهر غوايدو في وقت مبكر من صباح الثلاثاء أمام قاعدة للقوات الجوية في كراكاس مع عشرات الأفراد من الحرس الوطني. وأثار ذلك احتجاجات عنيفة مما أدى إلى إصابة أكثر من 100 شخص يوم الثلاثاء ولكن دون أي دلالات واضحة على حدوث انشقاق في صفوف قيادة القوات المسلحة. وظهر لاحقاً مادورو في التلفزيون الفنزويلي بصحبة وزير دفاع البلاد مما ينبئ بوحدة صف قيادات الجيش العليا في دعم مادورو حتى الآن. إقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الخارجية الفنزويلي شاهد.. فنزويليات يبعن شعرهن لتأمين لقمة العيش بومبيو: كوبا وروسيا ستدفعان ثمن دعمهما لمادورو Euronews (Ar)

شاهد: إمبراطور اليابان الجديد يتعهد بالعمل كرمز للأمة قال إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو اليوم الأربعاء إنه يشعر بمهابة العبء الواقع على عاتقه لكنه تعهد بالعمل كرمز للأمة ووحدة شعبها. وتنازل الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو عن العرش يوم الثلاثاء بعد ثلاثة عقود في مراسم قصيرة وبسيط وجه أكيهيتو خلالها الشكر للشعب الياباني وقال إنه عمل من أجل السلام. وقال ناروهيتو وهو يبتسم "وأنا أتولى العرش... أتعهد بأن أفكر دائما في الشعب وأتقرب منه وأن أفي بواجباتي كرمز للدولة اليابانية ووحدة الشعب الياباني وفقا للدستور". وأضاف "آمل مخلصا في سعادة الشعب وفي مزيد من التقدم للبلاد وتحقيق السلام في العالم". وفي المرحلة الأولى من حفل الارتقاء للعرش حمل أمناء الإمبراطورية الأختام الرسمية والخاصة إلى القاعة مع اثنين من "الرموز الثلاثة المقدسة" لليابان - سيف وجوهرة - اللذين يمثلان مع مرآة رموز العرش. وكان يقف إلى جوار الإمبراطور الجديد شقيقه وولي عهده الأمير أكيشينو خلال المراسم البيسطة المقتضبة. ولم تتواجد الإمبراطورة ماساكو زوجة الإمبراطور الجديد في الغرفة وفقا للتقاليد التي تمنع أميرات الأسرة الملكية من الحضور ولكن للمرة الأولى شهدت المراسم إمرأة وهي ساتسوكي كاتاياما التي شاركت باعتبارها عضوا بحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي. وفي الجزء الثاني من المراسم دخلت الإمبراطورة ماساكو الغرفة مع الأميرات الأخريات. إقرأ أيضاً: بالصور: إمبراطور اليابان أكيهيتو...مسيرة في السلطة استمرت ثلاثة عقود حقائق عن إمبراطور اليابان الجديد.. حياته حافلة بكسر التقاليد شاهد: الكرز في اليابان.. حاضرة عبقٍ ونور وموسيقى Euronews (Ar) Advertisements 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO شاهد: كيف تصرف بوتين وكيم خوفا من "الخيانة" والفأل السيء" Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأثار بوتن إمكانية مقابلة الرئيس الأوكراني المنتخب في إشارة إلى نية موسكو تحسين العلاقات مع كييف، التي توترت بعد ضم شبه جزيرة القرم في 2014.

وقال للصحفيين: "إذا اجتمعنا في مرحلة ما، وبدأ المفاوضات، وهو ما لا أستبعده، فسنضطر أولا وقبل كل شيء مناقشة سبل إنهاء النزاع في جنوب شرق أوكرانيا".