دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Dell تطلق الإصدارات الجديدة من أجهزة Latitude بتصميم جديد وسعر يبدأ من 599 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Dell عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب المحمول Latitude التي تأتي بتصميم جديد مستوحى من سلسلة XPS، على أن تتوفر اليوم على موقع Dell الرسمي بسعر يبدأ من 599 دولار.

تقدم شركة Dell الإصدار الجديد من جهاز Latitude 7200 المتحول 2 في 1 بتصميم يحاكي أجهزة Surface لكن بسماكة أكبر من أجهزة مايكروسوفت اللوحية المتحولة، كما يتميز الجهاز بمسند kickstand مدمج إلا أنه لا يأتي بآلية سلسة للتحكم بنفس التجربة المميزة لأجهزة Surface.

كما يأتي جهاز Latitude 7000 بحجم 14 إنش أو 13 إنش بتصميم من الألومنيوم أو بحافظات مميزة من ألياف الكربون، كما يتميز بإطار نحيف، أيضاً تختفي الفواصل عند فتح الجهاز، حيث تأتي الأجهزة بتصميم أقرب إلى MacBook Pro.

أيضاً تقدم شركة Dell سلسلة Latitude 7000 بتقنية SafeScreen التي تدعم خصوصية المستخدم وتمنع المحيطين من الإطلاع على محتوى الشاشة.

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كما قدمت Dell أجهزة Latitude 5000 التي ستتوفر بحجم 13 و14 إلى جانب 15 إنش، مع تصميم مميز من ألياف الكربون، أيضاً تقدم الشركة نموذج مميز بتصميم متحول 2 في 1 يأتي بعنوان Latitude 5300، حيث تؤكد Dell على أن هذا الإصدار هو الأصغر بين أجهزة الحاسب المحمول.

ومن المقرر أن تأتي أجهزة Latitude الجديدة بالجيل الثامن معالجات إنتل vPro، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام، أيضاً تدعم الأجهزة تقنية WiFi 6، بينما تأتي بعض نماذج سلسلة Latitude 7000 بدعم تقنية gigabit LTE، وتأتي بعمر بطارية يصل إلى 20 ساعة، بينما يصل عمر البطارية في سلسلة 5000 إلى 22 ساعة.

يذكر أن Dell توفر الإصدارات الجديدة من سلسلة Latitude اليوم على موقعها الرسمي، حيث تتوفر Latitude 7000 بسعر يبدأ من 1299 دولار، بينما يأتي الإصدار المتحول 2 في 1 بسعر 999 دولار، أيضاً تنطلق سلسلة Latitude 5000 بسعر يبدأ من 819 دولار، كما تنطلق Latitude 3000 بسعر يبدأ من 599 دولار.

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هذا الموضوع Dell تطلق الإصدارات الجديدة من أجهزة Latitude بتصميم جديد وسعر يبدأ من 599 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.