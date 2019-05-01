شكرا لقرائتكم خبر عن لقطة إنسانية لمحمد بن زايد مع أصحاب القدرات الخاصة .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، لقطة انسانية للشيخ محمد بن زايد ولى عهد مدينة أبو ظبي الاماراتية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد انتهاء استقباله لفرق التطوع في تنظيم الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية "أبوظبي 2019 ".

وظهر حاكم مدينة أبو ظبي فى مقطع الفيديو المتداول وهو يجثو على الارض لمحادثة نورة البلوكي مدير منصة محتوى همم، من ضمن اصحاب القدرات الخاصة المتطوعين فى تنظيم الاوليمبياد.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وسط اشادات باللقطة الأنسانية التى أقدم عليها حاكم مدينة أبو ظبي.

ووفقا لجريدة البيان الإماراتية، فقد أعرب بن زايد، عن شكره وتقديره لدور المتطوعين والجهود التي بذلوها وكانت أحد العوامل الرئيسية في نجاح استضافة الدولة للاولمبياد قائلاً : كل الشكر والتقدير لجهود هذه الطاقات الشبابية المخلصة التي أسهمت في إيصال رسالة الإمارات إلى العالم لدعم أصحاب الهمم، أنتم مكسب حقيقى وذخر للوطن "، مؤكداً على أهمية ترسيخ العمل التطوعي نهجا وممارسة وتعزيز قيم البذل والعطاء من أجل الآخرين،مشدداً على أن التطوع ركيزة هامة في ثقافة التماسك المجتمعي وسمة حضارية تجسد مدى رقي الشعوب.



جانب من استقبال الشيخ محمد بن زايد لاصحاب القدرات الخاصة

وكانت الإمارات قد استضافت مؤخرا الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية " أبوظبي 2019 " بمشاركة أكثر من 7500 لاعب ولاعبة و ثلاثة آلاف مدرب يمثلون حوالي 200 دولة تنافسوا في الحدث الرياضي الأضخم فى العالم لأصحاب القدرات الخاصة.

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