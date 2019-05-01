شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يتهم "الوفاق" بالاستعانة بأجانب لقتال القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، حكومة الوفاق الوطني بالاستعانة بالأجانب للقتال ضد القوات المسلحة، مؤكدا مقتل بعض قادة الكتائب ومليشيات مصراتة في منطقة جنوب طرابلس.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء أوردته بوابة "الوسط" الليبية، أن قوات الجيش تتقدم بشكل منظم نحو منطقتي الفرناج وصلاح الدين، مؤكدا أن العمليات في كافة المحاور تسير بشكل جيد.



وأوضح أن القوات التابعة للقيادة العامة خاضت معارك عنيفة في منطقة السبيعة بعد القضاء على عدد من الإرهابيين وأسر بعضهم .. مشيرا إلى أن الجيش لديه أسرى من عدة دول.



ولفت المسماري إن العمليات العسكرية في محاور القتال تسير بشكل ممتاز وفق الخطة الموضوعة، واصفا أوضاع القوات التابعة لحكومة الوفاق بأنها بدت الآن أكثر انهيارا وتشتتا.