ميزانية السعودية تحقق فائضا في الربع الأول

وأفادت "رويترز" أن وزارة المالية السعودية أعلنت في بيان لها أن المملكة حققت فائضا بلغ 27.8 مليار ريال (7.41 مليار دولار) في الربع الأول من العام، وهو أول فائض منذ 2014.

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ووصلت قيمة الإيرادات النفطية للمملكة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام إلى 169 مليار ريال، بزيادة قدرها 48 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

أما الإيرادات غير النفطية، وهي مؤشر إلى انجازات السعودية في تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط، بلغت نحو 76.3 مليار ريال، بزيادة 46 في المئة على أساس سنوي، بحسب ما قالته الوزارة.

وقال بيان الوزارة إن إجمالي الدين العام للمملكة في نهاية الربع الأول بلغ 610.6 مليار ريال.