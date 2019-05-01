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عقيلة صالح يلتقي وفدا من حراك الجبل الأخضر

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وصرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي عبدالكريم المريمي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الحضور أكد "على ضرورة توفير الدعم السياسي والدبلوماسي للتحركات التي يقوم بها الجيش الوطني لتخليص مدينة طرابلس من سيطرة الجماعات الإرهابية".

© Sputnik . MOHAMMED HEMIDA

وأضاف أنهم "تحدثوا على ضرورة تصنيف تلك الجماعات الإجرامية كجماعات إرهابية، وكان رد القائد الأعلى بأن مجرد شرعنة الجيش ودعمه منذ عام 2014 تعتبر ضمنيا تصنيفا لتلك الجماعات كجماعات إرهابية".

وأشار إلى أنه "فيما يخص الغطاء السياسي والدبلوماسي فطمأن عقيلة الحضور بأن زياراته الأخيرة للدول الصديقة ولقاءاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ولرئيس البعثة الأممية وللجامعة العربية ولجمهورية مصر العربية كانت لها صدى إيجابي وكانت بنفس وتيرة تحركات الجيش على الأرض".

وتابع "في الختام ثمن الشباب الدور السياسي والدبلوماسي الذي يقوم به القائد الأعلى في سبيل دعم الجيش في حربه على الإرهاب، كما أكد سيادته أهمية وعي الشباب واستمرار مساندتهم لجيشهم الوطني".

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