السودان.. "العسكري" يعفي الأمين العام للرئاسة من منصبه

الخرطوم/ الخليج 365
أعفى رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، مساء الأربعاء، الأمين العام في رئاسة الجمهورية، محمد محمد صالح محمد عثمان، من منصبه.
جاء ذلك في قرار أصدره البرهان، بحسب بيان للمجلس العسكري.
وخلال الأيام الماضية اتخذ المجلس سلسلة قرارات مماثلة في قطاعات متعددة، مثل الخارجية والنيابة العامة.
ويدير المجلس شؤون السودان مؤقتا، منذ أن عزل الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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