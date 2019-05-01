الأمم المتحدة: القتال بطرابلس يعيق المساعدات.. والنازحون 45 ألفًا

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن تصاعد حدة القتال في العاصمة الليبية طرابلس بات يعيق عملياتها الإنسانية، ويؤثر على سلامة العاملين في المجالي الصحي، مشيرة إلى أن عدد النازحين تجاوز 45 ألفًا.

وقال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي؛ إن 4 على الأقل من العاملين في المجال الصحي قتلوا منذ اندلاع القتال، مطلع أبريل/نيسان الماضي، وأصيبت 11 سيارة إسعاف بأضرار أو دُمرت بالكامل.

وأضاف: "تعرقل الاشتباكات المسلحة والقصف العشوائي والعبوات الناسفة قدرة الجهات الإنسانية الفاعلة على إجلاء المدنيين وتقديم المساعدات اللازمة، وكذلك قدرة المدنيين على التنقل بحرية إلى مناطق أكثر أمناً".

وأشار دوغريك أن الأمم المتحدة "تواصل تذكير جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والمتمثلة في الحرص المستمر على تجنب الإضرار بالمدنيين والبنى التحتية المدنية".

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ومنذ 4 أبريل/نيسان المنصرم، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق".

وأثار الهجوم رفضا واستنكارا دوليين؛ حيث وجه ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" وحفتر.

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