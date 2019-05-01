العراق.. "بي كا كا" تمنع أهالي سنجار من الحصول على مساعدات

أربيل (العراق) / علي محمد / الخليج 365

قال مسؤول عراقي، الأربعاء، إن منظمة "بي كا كا" الإرهابية تمنع أهالي قضاء سنجار من الحصول على المساعدات، وأنها تريد إبقاء الناس في حاجة إليها، من خلال تجويعهم.

وأضاف قائمقام قضاء سنجار، شمالي العراق، محما خليل، للأناضول، أن المنظمة الإرهابية تمنع منظمات الإغاثة الإنسانية من العمل في سنجار، وتعتقل كوادرها.

وأوضح أن "بي كا كا منعت سكان سنجار والنازحين فيها من الحصول على المساعدات الإغاثية، ليبقوا الناس جياعا".

واعتبر أن المنظمة، ومن خلال اتباعها تلك الممارسات، "تريد أن تبقي الناس بحاجة إليها، وأن تتحكم بالشباب وتجبرهم على حمل السلاح لاستخدامهم لأهدافها الخاصة".

وحول اعتقال "بي كا كا" الشباب، قال خليل: "مئات الفتيان والفتيات في سنجار مفقودون ولا يعرف مصيرهم".

وتابع: "لا يمكنني إعطاء معلومات واضحة عن عدد المفقودين والمعتقلين من قبل بي كا كا، لأنها مستمرة في عمليات الاعتقال والخطف".

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ـ أهالي سنجار بحاجة إلى المساعدة

وفي الشأن ذاته، قال مسؤول مكتب مؤسسة بارزاني الخيرية في قضاء سنجار، بيرديان جعفر، الذي احتجزته المنظمة قبل يومين وأفرجت عنه فيما بعد، إن سكان القضاء بحاجة إلى مساعدات.

وشدد جعفر، على أنه يجب استئناف عمل المؤسسة الإغاثي والأنشطة الإنسانية في سنجار، وإخراج "بي كا كا" من المنطقة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح جعفر الذي احتجزه 13 إرهابيا في سنجار، "لقد أحضروني ونائبي من سنجار إلى قرية خانه سور. وتم استجوابنا من قبل مسؤول في المنظمة يدعى شمو خوديدا، ومسلحين اثنين هنا، وهددونا بوقف عملنا في تلك المنطقة".

وأعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية للإغاثة في العراق، الثلاثاء، أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية أوقفت قبل يومين أنشطة الإغاثة والمساعدات، واحتجزت مسؤول مكتب المؤسسة في منطقة سنجار غربي نينوى، شمالي البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.