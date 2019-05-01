محتجون عراقيون ينزلون علم الكويت من قنصليتها في البصرة

العراق/ علي جواد/ الخليج 365

أنزل محتجون، مساء الأربعاء، علم الكويت من أمام مبنى قنصليتها في محافظة البصرة، جنوبي العراق؛ احتجاجا على ما قالوا إنها إساءة وجهها شيخ قبيلة كويتي لنساء البصرة.

واحتشد العشرات من سكان البصرة، أمام القنصلية الكويتية، وسط المحافظة، ورفعوا لافتات تطالب الحكومة الكويتية بالاعتذار للشعب العراقي ولنساء البصرة.

وقال حسين الركابي، أحد المتظاهرين، في اتصال هاتفي مع الخليج 365، "العشرات من أهالي البصرة عبروا اليوم عن رفضهم للإساءة التي صدرت من شيخ قبيلة العوازم في الكويت، تجاه نساء البصرة، ونطالبه والحكومة الكويتية بتقديم اعتذار رسمي".

وأضاف الركابي، أن "المتظاهرين أنزلوا العلم الكويتي من أمام مبنى القنصلية".

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وتابع أن "قوات من الجيش والشرطة عززت تواجدها أمام المبنى، وأعادت رفع العلم الكويتي، وأبعدت المتظاهرين".

وخلال تجمع شعبي لجمع ديّة الثلاثاء، قال شيخ قبيلة العوازم، فلاح بن جامع العارفي، "ما كان عندنا راقصات.. الراقصات من البصرة.. إحنا (نحن) ما نجيب راقصات.. وحريمنا (نساءنا) وأمهاتنا وأخواتنا لا يمكن يملكون إلا كتاب الله وسنة رسوله"، بحسب فيديو متداول للفعالية.

وجمعت حملة أطلقتها قبيلة العوازم، الثلاثاء، ديّة بقيمة 10 ملايين دينار كويتي (33 مليون دولار)، للإفراج عن الضابط خالد نقا العازمي، المُدان بقتل الإعلامية هداية سلطان السالم، في 2001.

وقال خالد العازمي، أمام الشرطة، آنذاك، إنه قتلها لأنها كتبت مقالا "مسّت فيه شرف فتيات عشيرة العوازم، التي ينحدر منها".

وأضاف أنها "تحدّثت عن فتيات العشيرة كراقصات كانت الأسرة الحاكمة تجلبهن من فريج العوازم (حي العوازم)، ويؤدين رقصة كويتية بإغراء وإيحاء جنسيين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.