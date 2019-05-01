رئيس الوزراء البحريني: المنامة عصية على الفرقة والانقسام

المنامة/ الخليج 365

قال رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة، الأربعاء، خلال زيارته مرجعا شيعيا بمنزله، إن "المجتمع سيبقى أبد الدهر عصيًا على كل محاولات الفرقة والانقسام".

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، تطرق رئيس الوزراء، خلال زيارته المرجع الشيعي في البلاد عبد الله الغريفي، إلى "ما يجمع أبناء شعب البحرين من روح الأخوة والتماسك والوحدة".

وشدد على أنها "كانت وستظل دوما سياجا يحمي نسيجهم المجتمعي، ويعزز من جهودهم المشتركة لبناء الوطن ونمائه".

وأضاف أن "البحرين وطن للجميع في إطار مبادئ المساواة والمواطنة والوحدة الوطنية"، مثنيا على جهود الغريفي، في توطيد أواصر الوحدة المجتمعية.

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من جانبه، عبر الغريفي، عن بالغ تقديره واعتزازه بزيارة رئيس الوزراء.

وقال إن "يد شعب البحرين جميعا في يد عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى، من أجل البحرين وما يحقق أمنها واستقرارها وسعادة واطمئنان وخير شعبها".

ولم يوضح المصدر ذاته سبب الزيارة، غير أنها تأتي بعد أيام من واقعة اشتباك بالأيدي في اجتماع الجمعية العمومية لغرفة الصناعة والتجارة البحرينية، قام فيها مستشار قانوني لرئيس الغرفة، باتهام عضو بغرفة التجارة بأنه "شيعي" و"ممول من إيران".

وهو ما دعا وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة، للتغريد عقب الواقعة بالقول: "من سب شيعة البحرين فقد سب سنتها، وهو دخيل ليس منا، اللهم احفظ البحرين".



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