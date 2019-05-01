"البرهان" يدعو إلى توحيد جهود الخرطوم وجوبا من أجل الاستقرار

الخرطوم/ الخليج 365

شدد رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، على ضرورة توحيد الجهود من أجل الأمن والاستقرار في دولتي السودان وجنوب السودان، واستمرار التواصل بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك لدى استقباله رئيس أركان الجيش بدولة جنوب السودان، قبريال جوك ريك، الأربعاء، بالعاصمة الخرطوم، حسب بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري السوداني، اطلعت عليه الخليج 365.

ودعا "البرهان"، إلى توسيع أوجه التعاون المشتركة، المبنية على وحدة الهدف والمصير والمصالح المشتركة بين السودان وجنوب السودان.

Advertisements

وأضاف "العلاقات بين بلدينا وشعبينا لا تتأثر بزوال الأنظمة".

ومنذ 6 أبريل/ نيسان المنصرم، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، ما أدى إلى إغلاق جسري "النيل الأزرق، و"القوات المسلحة"، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير، بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و"مجلس تشريعي مدني"، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.