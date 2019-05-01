رئيس الوزراء الصومالي يعين وزيرين في حكومته

مقديشو/ نورجيدي/ الخليج 365
عيّن رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، الأربعاء، وزيرين جديدين في حكومته، عقب استقالة وزير الإعلام طاهر محمود جيلي، من منصبه بسبب خلافات في وجهات نظر مع قادة البلاد.
وعيّن خيري، في مرسوم حكومي، "محمد عبدي حير ماري"، الذي كان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة، وزيرا للإعلام والثقافة والسياحة، خلفا لـ"جيلي"، وذلك بعد ساعات من استقالة الأخير من منصبه.
وكما أسند حقيبة التجارة والصناعة لـ"عبد الله علي حسن"، خلفا لماري.
وفي تصريحات للإعلام المحلي، أوضح جيلي، أن استقالته كانت بسبب خلافات في وجهات النظر بينه وبين قادة البلاد، في قضايا داخلية وخارجية، دون أن يكشف عن طبيعة تلك القضايا.
جدير بالذكر أن جيلي، شغل منصب سفير لدى السعودية، قبل أن يتم تعيينه وزيرا للإعلام في مايو/أيار 2018.
وبحسب المتابعين للشأن الصومالي فإن الاستقالات المتكررة في حكومة خيري، تعكس مدى تباين الرؤى بين وزراء حكومته، إزاء بعض القضايا الهامة في البلاد.
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