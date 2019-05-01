بريطانيا.. إقالة #وزير_الدفاع على خلفية تسريبات تتعلق بـ #الأمن_القومي

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صحيفة الخليج الالكترونية
أُقيل وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون اليوم من منصبه الذي يشغله منذ 2017، وذلك بعد التحقيق في تسرُّب معلومات تتعلق بالأمن القومي للبلاد.
وبحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم، فقد جاء التحقيق في أعقاب تقارير، تفيد بأن الوزراء أثاروا مخاوف بشأن خطة للسماح لشركة “هواوي” الصينية بوصول محدود للمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس الجديدة في المملكة المتحدة.
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