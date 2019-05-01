الاتحاد يختتم برنامجه التدريبي الأكثر حضوراً في منطقة عسير

اختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اليوم الأربعاء 1 مايو 2019 برنامجه التدريبي (أدوات المراسل الميداني) الخاص بمسار الإذاعة والتلفزيون، والذي أقيم في مدينة أبها بمنطقة عسير على مدار ثلاثة أيام منذ الإثنين الماضي، بحضور أكثر من 50 مشاركاً من أعضاء الاتحاد والإعلاميين والطلاب الموهوبين في مجال الإعلام.

وشهد البرنامج التدريبي الذي قدّمه الدكتور بشار الخرشه إقامة عدد من الدروس التطبيقية للتعريف بأهم المهارات الاحترافية للمراسل الصحفي التي تمكنه من تغطية الحدث الصحفي ونقله بكل سرعة ومصداقية للوسائل الإعلامية المختلفة، فيما حظي المتدربون المشاركون في هذا البرنامج بفرص تطبيق عملية أكبر تحاكي ما تحتويه من مدلولات صحفية مهنية من خلال إقامة عدد من الورش التطبيقية طوال أيام إقامة الدورة، شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل المشاركين.

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وفي الختام تم تسليم المشاركين في هذا البرنامج الشهادات المعتمدة الخاصة بها، وتقديم الشكر للجميع على تفاعلهم مع فقرات البرنامج، وحرصهم على الاستفادة الكاملة لما تم طرحه على مدار الأيام الثلاثة، فيما سيكون للمتميزين في هذا البرنامج أولوية القبول في البرامج التدريبية التي ستقام في المنطقة بالفترة المقبلة.

يذكر أن منطقة عسير شهدت رقماً قياسياً في عدد المتقدمين للالتحاق بالبرامج التدريبية التي يقيمها الاتحاد في عدد من مناطق ومدن المملكة، حيث بلغ عدد المتقدمين ما يزيد عن 120 شخصاً.