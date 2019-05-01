التحالف يدمر معسكرًا حوثيًا بـ #حجة

صحيفة الخليج الالكترونية

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية باليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، معسكرًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، جنوب مديرية مستبأ بمحافظة حجة، بثلاث غارات جوية.

وقالت مصادر محلية، إن الغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى حوثيين، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية حوثية، منها دبابة وعربة عسكرية وصهاريج وقود، ومستودعات أسلحة وذخائر.

وتستهدف مقاتلات التحالف بين الحين والآخر، عناصر ومعدات عسكرية تابعة للحوثيين شمال محافظة حجة، التي تتجه إلى الجبهات؛ في محاولة لتعزيز عناصرهم في المناطق التي يسيطرون عليها.

وفي سياق منفصل، أضافت ميليشيا الحوثي جريمة أخرى لجرائمها العديدة؛ حيث أقدمت على خطف 5 نساء، بينهن ثلاث طفلات ومسنة في نقطة تفتيش بمنطقة الكَدَنْ شمال مدينة الحديدة غرب اليمن، قبل أن تفرج عن ثلاث منهن مقابل دفع فدية مالية.

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وقالت مصادر حقوقية، إن الميليشيا الحوثية في منطقة الكَدَنْ أوقفت سيارة من نوع باص تقل النسوة، واقتادتهن إلى منزل تتخذ منه مكانًا للاحتجاز، وفق «الحدث».

وحسب المصادر، فإن المختطفات هن فاطمة أحمد شريبة «72 عامًا»، وجابرة حسن عواض «30 عامًا»، والطفلات: حليمة قاسم حسن هبة «4 أعوام»، ورحمة قاسم حسن هبة «5 أعوام»، وفاتن طلال حسن هبة «5 أعوام».

وذكرت أن المختطفة المسنة شرعت في إضراب عن الطعام؛ رغم إصابتها بأمراض مزمنة وحاجتها لتلقي العلاج؛ احتجاجًا على احتجازهن دون أسباب، وتعرضهن للتعذيب النفسي وسلب أموالهن، التي كانت بحوزتهن.