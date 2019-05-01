شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 264 مكيف سبليت «BANCOOL».. والتجارة تنصح بإعادة المنتج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: استدعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، 264 مكيف سبليت BANCOOL للطراز “BC30CH/BC36CH”، لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ونصحت الوزارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مالكي هذه النوعية من المكيفات إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمنتج من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لسحب المنتج واسترداد مبلغ الشراء نقداً. Advertisements

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