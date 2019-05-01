شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. تفاصيل العثور على طفل حديث الولادة متوفى بدورة مياه مستشفى والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - تبوك:
كشفت صحة تبوك، اليوم الأربعاء، تفاصيل العثور على جثة طفل حديث الولادة في دورات مياه العيادات الخارجية لمستشفى الملك فهد التخصصي.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لصحة تبوك هاني المطيري أنه تم العثور على طفل متوفى حديث الولادة في دورات المياه بالعيادات الخارجية لمستشفى الملك فهد التخصصي.
وأضاف أنه على الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم، وبالكشف المبدئي عليه تبين بأن الطفل متوفى خارج المستشفى منذ أكثر من 24 ساعة.
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