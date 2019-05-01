البحرية الليبية تعترض قاربًا يحمل 96 مهاجرًا غير شرعي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت البحرية الليبية، اليوم الأربعاء، أنّها اعترضت قاربًا يحمل 96 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل البلاد واقتادتهم إلى ميناء الخمس حيث جرى توقيفهم.

وذكر بيانٌ للقوات البحرية، أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، أنّ زورقًا تابعًا لحرس السواحل اعترض قاربًا مطاطيًّا متهالكًا على متنه 96 مهاجرا غير شرعي.

وأضاف البيان أنَّ جميع المهاجرين من الرجال وغالبيتهم من السودان وبنغلادش، وقد جرى تقديم المساعدة الطبية لهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، قبل نقلهم الى مركز ايواء في بلدة الخمس على بعد 100 كيلومتر من طرابلس.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أنّ 96 مهاجرا قد "أعيدوا" إلى ليبيا، وأن شريكا محليا للمنظمة أخضعهم لفحوص طبية، وقالت على موقع "تويتر": "بينما نتابع تقديم المساعدة اللازمة لهم في مركز الاحتجاز، نعيد التأكيد على أن ليبيا ليست ميناءً آمناً وأن الاعتقال التعسفي يجب أن ينتهي".

وشهدت ليبيا تصاعدًا في أعمال العنف بعد أن شن قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر هجومًا للسيطرة على طرابلس في أبريل الماضي.

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وتقترب المعارك التي تدور بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني وتلك التابعة لحفتر من إتمام شهرها الأول، وقد أدت الى سقوط 376 قتيلًا و1822 جريًحا، وفق مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، اضافة الى نزوح نحو 45 ألف شخص من مناطق الاشتباكات.

وبين الفئات الأكثر ضعفا نحو 3500 من المهاجرين واللاجئين "معرضون للخطر" لوجودهم في مراكز احتجاز بالقرب من مناطق القتال، وفق ما أفادت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا دو فالي ريبيرو.

وتعد ليبيا منطقة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يريدون الوصول الى أوروبا، ووصل عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز فيها إلى 6000 شخص، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وشجبت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان مرارا الظروف التي يحتجز فيها المهاجرون في ليبيا.