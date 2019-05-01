وفي باريس، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مجموعة ملثمين، حاولت اقتحام وقفة نظمتها مجموعة من الناشطين في ميدان مونبارناس، وتوجّه المتظاهرون إلى ميدان إيطاليا، حيث ردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع، على محتجين قذفوا رجال الأمن بالقوارير الفارغة والحجارة.
وبعد انتهاء المسيرة، حاول بعض الأشخاص إضرام النار في سيارة وفرع مصرفي قرب مستشفى "بيتي سالبيترير" في الحي الثالث عشر.
وفي الأثناء، أعلنت إدارة شرطة باريس، في بيان، توقيف 288 شخصًا على خلفية تظاهرات العاصمة.
يأتي هذا فيما غادر فيليب مارتينيز الأمين العام للاتحاد العام للعمل، إحدى أكبر النقابات العمالية في البلاد، تظاهرات باريس بسبب أعمال العنف.
وفي ليون، هاجمت الشرطة بالغاز المسيل للدموع، مجموعة اعتدت على أحد مراكز التسوق بالمدينة. فيما أوقفت شخصين بأحداث مماثلة وقعت بمدينة تولوز.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الفرنسية توقف 290 شخصًا في تظاهرات يوم العمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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