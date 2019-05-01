واشنطن تصعِّد «اللهجة» ضد موسكو بشأن أزمة فنزويلا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي صعّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من لهجته مع روسيا، موجهًا اتهامًا لها بـ"زعزعة استقرار فنزويلا"، وذلك خلال اتصال هاتفي جمعه بنظيره الروسي سيرجي لافروف.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيانٍ لها، إنّ بومبيو جدد دعوته لروسيا، إلى لتوقف عن دعم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وأوضحت المتحدثة باسم "الخارجية" مورجان أورتاجوس، أن بومبيو شدد خلال هذا الاتصال على أن تدخل روسيا وكوبا يزعزع الوضع في فنزويلا، ويزعزع العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا.

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يشار إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تتخذان موقفين مغايرين تمامًا بشأن الأزمة المتصاعدة في فنزويلا، إذ أعلنت واشنطن دعمها لزعيم المعارضة الفنزويلية، الذي عين نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد خوان جوايدو، بينما تدعم موسكو الرئيس مادورو.

ودخلت الأزمة السياسية في فنزويلا، أمس الثلاثاء، منعطفًا جديدًا، عندما أعلن جوايدو أن عسكريين انضموا إلى المعارضة في مسعى إسقاط حكم مادورو، الأمر الذي اعتبرته حكومة الأخيرة "انقلابًا".

وتعيش فنزويلا، الغنية بالنفط، منذ يناير الماضي أزمة سياسية، عقب إعلان مادورو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وكانت الولايات المتحدة أول من اعترف به، لكن مادورو لا يزال يتمسك بالسلطة في البلد الذي مزقته الأزمات الاقتصادية.