فول الصويا له كثير من الفوائد للصحة والبشرة

فول الصويا من أهم البقوليات التي تتمتع باحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، كما تتوفر العديد من منتجات الصويا، بما في ذلك دقيق الصويا وبروتين الصويا وحليب الصويا وصلصة الصويا وزيت فول الصويا، ويحتوي فول الصويا على مضادات الأكسدة والمغذيات النباتية المرتبطة بفوائد صحية مختلفة، وفيما يلي أهم فوائد فول الصويا للصحة والوقاية من السرطان، وخفض نسبة الكوليسترول الضار، والمساهمة في فقدان الوزن الزائد، وتقوية الجهاز المناعي، وأهميته لترطيب البشرة، وتقليل علامات الشيخوخة، وتجديد خلايا الجلد الميتة، وعلاج الأظافر الهشة.

فوائد فول الصويا للصحة

التقليل من خطر الإصابة بالسرطان

تشير الدراسات إلى أن استهلاك منتجات الصويا قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، كما تشير الدراسات أيضًا إلى وجود تأثير وقائي ضد سرطان البروستاتا لدى الرجال، وهذا لاحتواء فول الصويا على المواد المضادة للأكسدة.

التخفيف من أعراض انقطاع الطمث

انقطاع الطمث يصيب المرأة ببعض الأعراض المزعجة، ومنها التعرق، وتقلبات المزاج، نتيجة انخفاض مستويات هرمون الإستروجين، ويعمل فول الصويا بدوره على التخفيف من تلك الأعراض.

يساعد على خفض الكوليسترول في الدم

تشير العديد من الدراسات إلى أن فول الصويا قد يحسن مستويات الكوليسترول، خاصة الكولسترول الضار حيث إن تناول منتجات الصويا يقلل من نسبة الكوليسترول الضار والكوليسترول المنخفض الكثافة.

يعزز فقدان الوزن

يعمل حليب الصويا المستخرج من فول الصويا، على التعزيز من فقدان الوزن، لاحتوائه على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي تعمل على اكتساب مزيد من الوزن.

تقوية الجهاز المناعي

فول الصويا مليء بالبروتين النباتي الذي يمكن أن يعزز المناعة ويقلل التعب، فهو يعمل على الوقاية من الأمراض المختلفة، ويحمي من الأمراض القلبية ومرض السكري.

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يحمي من التهاب المفاصل

فول الصويا غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية والفولات، وهي عناصر غذائية حيوية مفيدة في الحماية من التهاب المفاصل وأعراضه.

فوائد فول الصويا للبشرة

فوائد فول الصويا للبشرة

ترطيب البشرة

يعمل فول الصويا على الحفاظ على صحة البشرة، فهو مرطب رائع للبشرة المختلطة، كما أنه مفيد في التخلص من الجلد الجاف.

تقليل علامات الشيخوخة

يمكن لفول الصويا أيضًا تقليل علامات الشيخوخة مثل تلون الجلد والتجاعيد والبقع الداكنة والخطوط الدقيقة.

تجديد خلايا الجلد الميتة

يحتوي فول الصويا على فيتامين (هـ) الذي يعمل على تجديد خلايا الجلد الميتة وكذلك تكوين خلايا جلد جديدة، حيث يمكن أن يساعد على الحصول على بشرة شابة ومتألقة عن طريق سحق فول الصويا مع القليل من الماء وتطبيقه على الوجه، وتركه لمدة 20 إلى 25 دقيقة لترطيب البشرة، وتكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

علاج الأظافر الهشة

يعمل على علاج الأظافر الهشة وتقويتها، كما أن فول الصويا يعمل على ترطيب الأظافر، وعلاج عدوى الفطريات بالأظافر.