الشارقة تتبرع بمليون دولار لجمعية لبنانية تعنى باللاجئين

اسماء السيد - دبي: تبرّع حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي الاربعاء بمبلغ مليون دولار لصالح "مؤسسة عامل الدولية" اللبنانية، وذلك خلال حفل تكريم للجمعية على خلفية عملها في مجال دعم اللاجئين.

وحصلت الجمعية، التي تأسّست في أواخر سبعينات القرن الماضي، على مبلغ 500 ألف درهم إضافية (نحو 137 ألف دولار) لفوزها بـ"جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين" في دورتها الثالثة.

وسلّم حكام الشارقة الجائزة إلى كامل مهنا رئيس الجمعية اللبنانية، معلنا عن تبرعه بمبلغ المليون دولار "استكمالا لمشاريعها الإنسانية الكبيرة وبرامج الدعم المتكاملة التي ظلت تقدمها للاجئين".

وهنّأ الشيخ سلطان القاسمي "مؤسسة عامل الدولية اللبنانية والجهات الداعمة والشريكة لها على ما بذلوه من جهود تخدم الإنسانية".

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وبدأت الجمعية عملها في لبنان في السنوات الاولى من الحرب الاهلية (1975 - 1990) التي قتل وأصيب ونزح بسببها مئات آلاف الاشخاص.

وتقدّم الجمعية حاليا مساعدات للاجئين السوريين في لبنان والذين تقدّرهم السلطات بنحو 1,5 مليون شخص، أي ما يساوي ربع عدد السكان اللبنانيين. واقل من نصف هؤلاء اللاجئين تم تسجيلهم لدى المفوضية العليا للاجئين.

وتقدّم دولة الامارات العربية المتحدة بشكل عام العديد من الجوائز المالية السنوية التي تمنح لجمعيات تعنى بشؤون اللاجئين والفقراء.