إقالة وزير الدفاع البريطاني بتهمة «تسريب أسرار الدولة»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إقالة وزير الدفاع، غافين ويليامسون، عقب إدانته في تحقيق حكومي اتهمه بـ"تسريب أسرار الدولة".

وجاء في بيان للحكومة نقلت عنه هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي طلبت إقالة ويليامسون بعد التحقيق.

وذكر البيان أن ماي "فقدت الثقة في قدرته على الاضطلاع بمهام عمله والحفاظ على أسرار الأمن القومي".

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وأضاف أن الإقالة جاءت "بعدما تبين أن غافين سرب معلومات جرى مناقشتها خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي بشأن خطة للسماح لشركة هواوي الصينية بوصول محدود للمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس الجديدة في المملكة المتحدة".

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن توقيت ذلك الاجتماع. وشغل غافين ويليامسون منصب وزير الدفاع منذ عام 2017.