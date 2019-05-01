اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إقالة وزير الدفاع، غافين ويليامسون، عقب إدانته في تحقيق حكومي اتهمه بـ"تسريب أسرار الدولة".
وجاء في بيان للحكومة نقلت عنه هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي طلبت إقالة ويليامسون بعد التحقيق.
وذكر البيان أن ماي "فقدت الثقة في قدرته على الاضطلاع بمهام عمله والحفاظ على أسرار الأمن القومي".
وأضاف أن الإقالة جاءت "بعدما تبين أن غافين سرب معلومات جرى مناقشتها خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي بشأن خطة للسماح لشركة هواوي الصينية بوصول محدود للمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس الجديدة في المملكة المتحدة".
ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن توقيت ذلك الاجتماع. وشغل غافين ويليامسون منصب وزير الدفاع منذ عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر إقالة وزير الدفاع البريطاني بتهمة «تسريب أسرار الدولة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.