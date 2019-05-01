شركة أمازون تغلق "سوق دوت كوم" وتطلق "أمازون الشرق الأوسط"

قامت شركة أمازون أخيرًا بإعادة تسمية سوق.كوم إلى Amazon.ae فى الإمارات العربية المتحدة، إذ تأتى هذه الخطوة بعد عامين تقريبًا من استحواذ الشركة على سوق دوت كوم مقابل 580 مليون دولار.

ووفقا لموقع CNBC الأمريكى، يتم الآن إعادة توجيه العملاء فى الإمارات الذين يسجلون الدخول إلى سوق دوت كوم إلى Amazon.ae..

وقال رونالدو مشوار، المؤسس المشارك لسوق والذى يشغل الآن منصب نائب رئيس شركة Amazon بالشرق الأوسط، بصفحة الترحيب فى Amazon.ae : "لقد كان هناك العديد من المعالم البارزة لسوق على مدار 13 عامًا، ولدينا شىء جديد نرغب فى مشاركته معك، فنحن فخورون بأن نعلن أننا الآن Amazon.ae ".