"بوابة الجحيم" حفرة عمقها 25 مترا مشتعلة نار منذ 40 عاما في تركمانستان

فوهة عمقها 25 مترًا، هي في الأصل مشروع منجم غاز طبيعي روسي، سقطت فيها حفارة غاز منذ 40 عامًا فاشتعلت ولم تنطفئ منذ ذلك اليوم، لذا سميت بـ"بوابة الجحيم" وتقع في تركمستان.
وكان المصور البريطاني، جيليس كلارك، سمع عن فوهة "Dervaza Gas Crater" كثيرًا، فدفعه فضوله إلى معرفة المزيد عن الحفرة وبمساعدة أحد الأشخاص المحليين تمكن من خوض المغامرة المحفوفة بالمخاطر في نوفمبر الماضى مستغلاً برودة الجو فقام بتصوير النيران وهى تتوهج ليلاً بالصحراء- بحسب "سبوتنك".
ولم يتمكن المصور البريطاني من رصد الفوهة كاملة بسبب حرارتها المرتفعه لكنه وجد موقعا يبعد عن "بوابة الجحيم" اثنين كيلومتر، نجح فيه بإظهار امتداد الصحراء، وأعجب المصور بقيادة سيارته فى الصحراء وسط حركة الإبل، قائلًا "بمجرد الاقتراب من الفوهة، تشعر وكأنه فيلم خيال علمي، خاصة مع سماع أصوات احتراق الغاز، وتوهج اللونين الأصفر والبرتقالي".
ومع حرارة هذه الفوهة وخطورتها إلا أن المنطقة الموجودة بها لا تبدوا خالية من السكان حيث يتواجد السكان بقرية قريبة منها إلى جانب الإبل الموجودة فيها، وهو ما أثار اهتمام "كلارك" الذي دخل مجال التصوير الفوتوغرافي منذ 30 عاماً، ويستلهم صوره من الأشخاص الذين يتقنون أعمالهم بحرفية مثل الصيادين والعلماء ومستكشفو الفضاء.
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